В Иркутской области остался только один подтопленный населённый пункт

В Тулуне в ликвидации последствий ЧС и оказании адресной помощи населению участвует 3728 человек.

Город Тулун остался последним подтопленным населённым пунктом в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, в городе подтоплено 224 жилых дома с приусадебными участками. Там, где вода ушла, полным ходом идут восстановительные работы.

В ликвидации последствий ЧС и оказании адресной помощи населению участвует 3728 человек. Они разделены на три группы и работают в разных районах Тулуна.

— Для доставки гуманитарных грузов и перевоза техники в резерве находится взвод плавающих транспортёров, заявки на перевоз имущества люди также могут оставить в городской администрации, — уточнили в ГУ МЧС РФ.

Напомним, паводок в Иркутской области стал причиной гибели 22 человек. Президент РФ Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. Ликвидацией последствий стихийного бедствия занимаются силы МЧС и военные.