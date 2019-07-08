В Тулуне коммунальщики запустили очистные сооружения

Коммунальные службы подтопленного Тулуна Иркутской области запустили очистные сооружения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в городе продолжаются восстановительные работы. Поздно вечером 7 июля начала работу канализационно-насосная станция, на ещё одной ожидается установка электрогенератора.

Напомним, из-за сильного паводка в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. По последним данным, в результате удара стихии погибло 22 человека. На данный момент в регионе подтопленными остаются 233 жилых дома, большая часть из которых — в Тулуне.