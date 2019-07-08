Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23

Количество погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23 человек. Судьба ещё восьмерых остаётся неизвестной, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— В зоне ЧС обнаружено тело ещё одного погибшего. Общее число жертв наводнения составляет 23 человека, — сообщили агентству в экстренных службах.

Напомним, из-за сильного паводка в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. Сейчас в регионе подтопленными остаются 233 жилых дома, большая часть из которых — в Тулуне.