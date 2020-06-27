"Ударили меня, разбили камеру". Из "захваченного" монастыря на Урале выгнали Собчак — видео

Видео © Телеграм-канал "Кровавая барыня"

Журналистка Ксения Собчак в своём телеграм-канале заявила, что на неё и её съёмочную группу напали на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области.

— Избили Серёжу [Ерженкова]. Только что ударили меня, разбили камеру. Мы вызываем полицию, — сказала светская львица, а затем показала в кадре своих обидчиков.

Она отметила, что в момент инцидента снимала фильм о скандально известном отце Сергии (Романове), который укрывается в монастыре после отстранения от службы. В сюжете также планировалось расследовать сообщения об издевательствах над детьми в упомянутой обители.

На произошедшее уже отреагировали в РПЦ. Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что в этой истории должны разбираться правоохранители.

— В любом случае, как вам хорошо известно, в Среднеуральском женском монастыре находится игумен Сергий Романов... Он объяснений церковному суду не даёт, выступает со смущающими церковных людей заявлениями. Поэтому неудивительно, что вокруг него могут происходить самые неожиданные, в том числе насильственные, вещи, — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".