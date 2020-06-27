В России стартовал марафон вручения дипломов выпускникам вузов

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Сегодня в рамках всероссийского студенческого онлайн-выпускного первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров запустили марафон вручения дипломов выпускникам вузов, добившимся наилучших результатов в учёбе и общественной жизни. Кириенко и Комиссаров вручили первый диплом с отличием участнику акции #МыВместе, сотруднику движения "Волонтёры-медики" Максиму Бондаренко, окончившему Российский государственный социальный университет.

— Спасибо тебе, Максим, за твой вклад в создание и работу региональных штабов акции #МыВместе. Я знаю, что ты отвечал за целых 15 штабов акции. Пусть ты получаешь диплом здесь, во дворе, а не в стенах твоей альма-матер под громкие фанфары и яркие софиты, сложившиеся обстоятельства не умалят торжественность этого момента! Уверен, тебя ждёт достойное, не менее успешное профессиональное будущее, — обратился к выпускнику Кириенко.

Фото предоставлено LIFE

В свою очередь Алексей Комиссаров также поздравил Бондаренко и поблагодарил его родителей за достойное воспитание.

К вручению дипломов по всей стране также присоединятся победители конкурса "Лидеры России", губернаторы и ректоры вузов. Так, уже сегодня победитель "Лидеров России" 2017–2018 годов Евгения Дмитриева и ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга вручили красный диплом выпускнику РХТУ Алексею Титову. Молодой человек — потомственный химик, в дальнейшем он планирует поступать в аспирантуру.