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В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19

За всё время в Америке зарегистрировано 2 467 837 случаев.

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Фото © Spencer Platt / Getty Images

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за сутки увеличилось на рекордный показатель — зафиксировано более 45 тысяч новых случаев, 629 человек умерли, информирует Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние сутки в Соединённых Штатах зафиксировали 45 255 случаев заражения. Таким образом, побит рекорд, который установился днём ранее, когда были обнаружены 39 972 случая заражения.

По информации Университета Хопкинса, за всё время в Америке зафиксировали 2 467 837 случаев заражения и 125 039 смертей. Отмечается, что более 670,8 тысячи человек в стране выздоровели.

Во всём мире коронавирусом заразилось более 9,8 миллиона человек, скончалось от него свыше 494,6 тысячи.

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