В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за сутки увеличилось на рекордный показатель — зафиксировано более 45 тысяч новых случаев, 629 человек умерли, информирует Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние сутки в Соединённых Штатах зафиксировали 45 255 случаев заражения. Таким образом, побит рекорд, который установился днём ранее, когда были обнаружены 39 972 случая заражения.

По информации Университета Хопкинса, за всё время в Америке зафиксировали 2 467 837 случаев заражения и 125 039 смертей. Отмечается, что более 670,8 тысячи человек в стране выздоровели.