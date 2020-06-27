Ещё у девяти сотрудников аппарата президента Киргизии выявили коронавирус

Коронавирус подтвердился у руководителя и ещё восьми сотрудников аппарата президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы республики.

— После обнаружения коронавирусной инфекции накануне у восьми сотрудников Аппарата Президента Кыргызской Республики все сотрудники сдали анализы. По их результатам ещё у девяти сотрудников анализы на наличие инфекции дали положительный результат, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего заболевание выявлено у 17 сотрудников аппарата президента Киргизии. Все они находятся на изоляции в домашних условиях и получают помощь медиков удалённо.