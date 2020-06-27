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Ещё у девяти сотрудников аппарата президента Киргизии выявили коронавирус

Общее количество заболевших работников администрации главы республики достигло 17 человек.

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Фото © Shutterstock

Коронавирус подтвердился у руководителя и ещё восьми сотрудников аппарата президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы республики.

После обнаружения коронавирусной инфекции накануне у восьми сотрудников Аппарата Президента Кыргызской Республики все сотрудники сдали анализы. По их результатам ещё у девяти сотрудников анализы на наличие инфекции дали положительный результат, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего заболевание выявлено у 17 сотрудников аппарата президента Киргизии. Все они находятся на изоляции в домашних условиях и получают помощь медиков удалённо.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков был вынужден отказаться от участия в Параде Победы, который прошёл на Красной площади в Москве 24 июня, так как в его делегации выявили два случая коронавируса. Он принял решение вернуться в Бишкек. Позднее выяснилось, что у Жээнбекова заболевание не подтвердилось.

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