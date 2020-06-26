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Путин поблагодарил президента Киргизии за визит в Москву на 75-летие Победы в ВОВ

Ранее Жээнбеков прилетел в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях, но был вынужден улететь обратно в Бишкек из-за случая коронавируса в его делегации.

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым поблагодарил его за приезд в Москву, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время беседы лидеры стран обсудили целый спектр вопросов, касающихся двусторонней повестки дня, и подтвердили намерение развивать отношения между государствами в разных направлениях.

Кроме того, Путин выразил благодарность коллеге за визит в российскую столицу и за участие военнослужащих из Киргизии в параде, прошедшем на Красной площади.

Напомним, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вынужден был отказаться от участия в Параде Победы, который состоялся 24 июня на Красной площади в Москве. В его делегации выявили два случая коронавируса. Глава государства принял решение вернуться в Бишкек.

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