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Диетологи назвали продукты для снижения уровня сахара в крови

Повысить иммунитет и устойчивость к болезням помогают антиоксиданты.

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Фото © Ведомости / ТАСС

Каротиноид астаксантин способен ускорять углеводный обмен, снижать уровень сахара в крови и положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришла международная группа специалистов, результаты исследования которой представлены на портале Food.News.

Способные выводить из организма свободные радикалы каротиноиды содержатся в морепродуктах (например, в лососе, форели, креветках, крабах), овощах и фруктах оранжевого оттенка. У диабетиков, употреблявших эти продукты в течение двух месяцев, диетологи наблюдали снижение массы жира, нормализацию давления, снижение уровня сахара и холестерина.

Эксперты напомнили, что антиоксиданты повышают иммунитет и устойчивость к болезням, обеспечивают защиту от внутренних и внешних угроз и помогают сохранить молодость кожи.

Отказ от сладкого помогает улучшить самочувствие. По мнению специалистов, рафинированный сахар снижает концентрацию, энергичность и привлекательность человека.

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