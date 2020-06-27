От ленточных червей до 20-часового сна: 7 смертельных способов похудения из прошлого

Лучший способ похудеть — сочетание правильного питания и физических нагрузок, но те, кто хочет сбросить вес быстро и без особых усилий, во все времена искали способы попроще. Наиболее эффективными методами считались те, которые на самом деле представляли смертельную опасность для здоровья. Самые яркие примеры приводит The Sun.

1. Наркотики

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В первой половине XX века некоторые наркотики свободно продавали в аптеках в качестве лекарственных средств, в том числе предназначенных для борьбы с лишним весом. Несмотря на то что их вред для здоровья очевиден, представители определённых профессий всё ещё продолжают выбирать этот путь для поддержания стройности фигуры. Так, модель Софи Андертон, страдавшая наркозависимостью, призналась изданию The Independent, что её коллеги часто принимают запрещённые вещества для подавления аппетита.

2. Ленточные черви

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В начале XX века популярность среди желающих похудеть также завоевали ленточные черви — паразиты, представляющие опасность для человека и животных. Пилюли с яйцами червя проглатывали как обычное лекарство. Попадая в организм, паразит начинал расти и питаться съеденной человеком пищей. Потеря веса часто сопровождалась диареей и рвотой. Кроме того, худеющие таким образом подвергали себя риску возникновения головных болей, ухудшения зрения и менингита.

3. Сигареты

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В 1920-х люди, пытающиеся похудеть, активно курили сигареты. Идея заключалась в том, что никотин подавляет аппетит. Примерно в это же время появились первые данные о том, что курение имеет негативные последствия для здоровья, поэтому производители сигарет использовали тему похудения в своих рекламных кампаниях.

4. Пестициды

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В состав одного из первых препаратов для борьбы с лишним весом, который использовался в 1930-х годах, входили вещества, которые применяются в промышленности, в том числе при производстве пестицидов. Уже в 1938-м он был запрещён в США из-за "неблагоприятных" эффектов для здоровья, но до сих пор нелегально продаётся в Интернете в том или ином виде. При приёме внутрь химикат увеличивает скорость метаболизма, помогая снизить вес, но также может вызвать кожную сыпь, головокружение, головные боли, нарушения работы сердца, потерю зрения. Сообщается и о смертельных исходах в результате его употребления.

5. "Спящая красавица"

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В 1960-е годы начал применяться новый метод похудения — "спящая красавица". Сообщалось, что сам Элвис Пресли использовал его, чтобы влезть в свои сценические костюмы. Способ заключался в том, чтобы проводить во сне до 20 часов в день, тем самым ограничивая время, которое можно было бы потратить на приём пищи. Инновационная "диета" предполагала приём седативных препаратов, которые вызывают сильную зависимость. Несмотря ни на что, опасный метод до сих пор популярен среди тех, кто страдает расстройствами пищевого поведения.

6. "Жидкий протеин"

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В 1976 году вышла книга Роджера Линна "Диета последнего шанса", в которой он предлагает всем худеющим употреблять низкокалорийный напиток Prolinn. Его делали из коллагена, получаемого из коровьих копыт на скотобойнях. Однако многие из тех, кто последовал совету Линна, вместо стройной фигуры получили сердечный приступ. Низкокачественная протеиновая смесь содержала недостаточно витаминов, минералов и электролитов, необходимых для нормальной жизнедеятельности.

7. ХГЧ

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