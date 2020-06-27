В Голливуде началась работа над фильмом о первых неделях вспышки коронавируса в Китае

Продюсеры фильма "Безумно богатые азиаты" начали работу над новой картиной, сюжет которой развернётся вокруг первых недель распространения коронавируса нового типа в КНР и работы врачей, столкнувшихся с неизвестной смертельной инфекцией. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Компании SK Global Entertainment из Лос-Анджелеса придётся получить разрешение властей Китая на проведение съёмок на территории страны, отмечает газета.
— Это будет скорее медицинская драма, чем триллер о пандемии, — пояснил оскароносный сценарист Чарльз Рэндольф.
Съёмки могут начаться в КНР в первом квартале 2021 года. Сумма, которую планируется потратить на производство ленты, не раскрывается.