В Голливуде началась работа над фильмом о первых неделях вспышки коронавируса в Китае

Продюсеры фильма "Безумно богатые азиаты" начали работу над новой картиной, сюжет которой развернётся вокруг первых недель распространения коронавируса нового типа в КНР и работы врачей, столкнувшихся с неизвестной смертельной инфекцией. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Компании SK Global Entertainment из Лос-Анджелеса придётся получить разрешение властей Китая на проведение съёмок на территории страны, отмечает газета.

— Это будет скорее медицинская драма, чем триллер о пандемии, — пояснил оскароносный сценарист Чарльз Рэндольф.