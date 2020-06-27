Отменено требование о справках для санаториев об отрицательном тесте на коронавирус

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отменила требование о предъявлении отдыхающими в санаториях справок об отрицательном тесте на коронавирус. Вместо этого понадобится справка об отсутствии контакта с больными в течение 14 дней до заезда. Об этом свидетельствует документ, обнародованный пресс-службой Роспотребнадзора.

— При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие должны предоставить кроме требуемого пакета документов справку или отметку об отсутствии контакта с больными СoViD-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медорганизацией не позднее чем за три дня до отъезда, — уточняется в документе, выдержки из которого приводит ТАСС.