В Москве за сутки выявили самое низкое с 8 апреля число новых случаев коронавируса

В Москве за минувшие сутки было зарегистрировано самое низкое с начала апреля количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — 750. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с CoViD-19.

— Это самый низкий показатель с 8 апреля, — сказано в заявлении штаба.

43,6% среди новых заболевших — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% — от 46 до 65 лет, 11,9% — от 66 до 79 лет, 4,7% инфицированных старше 80 лет, ещё 6,5% — дети. Все заразившиеся и контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.