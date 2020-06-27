Собирающему макулатуру ради помощи детдомам челябинскому школьнику вручили 10 футбольных мячей и грамоту — видео

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, узнав об эковолонтёре Савве Ярыгине, который сдаёт макулатуру и на вырученные деньги покупает футбольные мячи для детдомовцев, решил отметить мальчика. Школьнику вручили благодарственное письмо и десять новых качественных мячей.
— Побольше бы таких детей, которые действительно занимались бы делом, а не слушали пустопорожние разговоры взрослых, — сказал Лихачев.
Министр выразил надежду, что Савва в дальнейшем продолжит своё сотрудничество с властями региона.
— Я себя ощущаю гордо, радость испытываю, я не ожидал, что будет всё так серьёзно, — поделился школьник в беседе с Лайфом.
Мальчик признался, что часть мячей отдаст в социально-реабилитационные центры и детские дома, другую часть оставит себе, а также, возможно, поделится ими с друзьями.
Обычно один мячик обходится Савве в 200 рублей. Такую сумму можно собрать, сдав более 20 килограммов макулатуры.