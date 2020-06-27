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Всемирный банк выделит Украине $350 миллионов

Эта поддержка является одним из двух запланированных займов.

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Фото © Getty Images

Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине 350 миллионов долларов в рамках первого займа на поддержку реформ, являющихся критически важными для экономического восстановления.

Как сообщает пресс-служба банка, эти реформы включают:

  • укрепление земельного и кредитного рынков через создание эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирование проблем в госбанках;
  • поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов и реструктуризацию газового сектора;
  • усиление системы соцзащиты для поддержки пожилых, которые особенно уязвимы к коронавирусу.

Отмечается, что эта поддержка является одним из двух запланированных займов. Как ожидается, второй заём будет направлен на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и усиление пенсионных выплат уязвимому населению.

После того как Украина присоединилась к Всемирному банку в 1992 году, его помощь составила около $14 миллиардов.

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