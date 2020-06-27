СК попросил арестовать обвиняемого в педофилии бывшего помощника главы Россельхознадзора

Пресненский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова по делу о получении взятки в размере более шести миллионов рублей от представителей разных юридических лиц и совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дмитрий Натаров был уволен с занимаемой должности в апреле после подозрений в педофилии. Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в послании к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву подчеркнул, что подобная информация дискредитирует органы государственной власти.