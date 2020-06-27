СК попросил арестовать обвиняемого в педофилии бывшего помощника главы Россельхознадзора

Пресненский суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова по делу о получении взятки в размере более шести миллионов рублей от представителей разных юридических лиц и совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Дмитрий Натаров был уволен с занимаемой должности в апреле после подозрений в педофилии. Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в послании к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву подчеркнул, что подобная информация дискредитирует органы государственной власти.
Юристы Натарова утверждают, что пост помощника главы ведомства он покинул по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.