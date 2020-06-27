Министр обороны Сербии Александр Вулин заразился коронавирусом. По информации военного ведомства, ранее был госпитализирован один из его заместителей — его тест также оказался положительным, сообщает пресс-служба ведомства.

— Министр чувствует себя хорошо, так как у него нет никаких симптомов, он находится на самоизоляции, – уточняется в сообщении.

Глава ведомства продолжает выполнять работу удалённо.

Отмечается, что председатель парламента Сербии Майя Гойкович тоже заразилась коронавирусом. Она в больнице.