Как сложилась судьба парня из Омска, который застрял на карантине в Таиланде, где его спас местный монах

В своём интервью Insider Никита рассказал, что пары недель для путешествия ему недостаточно. Поэтому 2020 год парень распланировал на поездки по Азии и Европе. Когда инфекция начала распространяться по миру, Прошин как раз был в Китае, поэтому единственной страной поблизости, которая его приняла, стал Таиланд.
Я дал себе обещание, что буду путешествовать весь год, и нарушать его не хотел
Никита Прошин
В начале февраля парень уже был в Таиланде. Поначалу он путешествовал по стране, а затем поселился в хостеле в Чиангмае. Так как путешествие планировалось бюджетным, сбережения Никиты вскоре закончились. Выжить ему помогли ребята, с которыми он только познакомился. Новые друзья рассказали, что за городом работает программа по обмену, и вместе они переехали в дом буддийского монаха, где помогали ему строить дома.
Фото © Instagram / nikiproshin
Как рассказывает Прошин, монах по имени Понгмия узнал, что многие путешественники остались в стране без средств к существованию, поэтому сам организовал программу, чтобы помочь иностранцам. Сейчас в "семье" монаха живёт около десяти человек из самых разных стран.
Конечно, жизнь тут отличается от мирской. Подъём с восходом солнца. Затем Никита несколько раз в неделю идёт помогать маме монаха с завтраком. После перекуса — свободное время. Россиянин в это время занимается своими проектами вроде монтажа видеоблога.
Днём начинается самая работа. Все помощники монаха до позднего вечера строят дома буквально из грязи. Эти постройки нужны Понгмие для открытия школы хиропрактики, а также для медитаций. И, хоть эта программа помогает застрявшим путешественникам, обеспечивая крышу над головой, Никита уверен, это не главное.
Каждый из нас делает это не для того, чтобы сэкономить деньги или получить крышу над головой, а ради этого уникального опыта. Каждый день просто потрясающий. Во-первых, мы делаем то, чего никогда не делали раньше. Во-вторых, мы все понимаем, что мы никогда не окажемся в такой ситуации снова. И в-третьих, мы просто узнаём много нового о других образах жизни
Никита Прошин
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