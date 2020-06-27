Как сложилась судьба парня из Омска, который застрял на карантине в Таиланде, где его спас местный монах

В своём интервью Insider Никита рассказал, что пары недель для путешествия ему недостаточно. Поэтому 2020 год парень распланировал на поездки по Азии и Европе. Когда инфекция начала распространяться по миру, Прошин как раз был в Китае, поэтому единственной страной поблизости, которая его приняла, стал Таиланд.

Я дал себе обещание, что буду путешествовать весь год, и нарушать его не хотел

В начале февраля парень уже был в Таиланде. Поначалу он путешествовал по стране, а затем поселился в хостеле в Чиангмае. Так как путешествие планировалось бюджетным, сбережения Никиты вскоре закончились. Выжить ему помогли ребята, с которыми он только познакомился. Новые друзья рассказали, что за городом работает программа по обмену, и вместе они переехали в дом буддийского монаха, где помогали ему строить дома.

Как рассказывает Прошин, монах по имени Понгмия узнал, что многие путешественники остались в стране без средств к существованию, поэтому сам организовал программу, чтобы помочь иностранцам. Сейчас в "семье" монаха живёт около десяти человек из самых разных стран.

Конечно, жизнь тут отличается от мирской. Подъём с восходом солнца. Затем Никита несколько раз в неделю идёт помогать маме монаха с завтраком. После перекуса — свободное время. Россиянин в это время занимается своими проектами вроде монтажа видеоблога.