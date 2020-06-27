29-летняя пользовательница с ником throwra5123 поделилась на Reddit необычной историей. По словам девушки, она уже год состоит в отношениях, а три последних месяца они провели вместе с парнем на карантине. И недавно она заглянула в его телефон и увидела, что бойфренд установил себе "Тиндер". Но завёл аккаунт от лица женщины и ни с кем не успел пообщаться.
Фото © Giphy
Автор поста была просто шокирована таким раскладом. Однако у бойфренда нашлось логичное, по её мнению, объяснение. Он долгое время не мог подстричься из-за карантина, а сейчас у него наконец появилась возможность пойти к парикмахеру. И обрадованный парень решил подобрать себе причёску. Но так как в гугле по запросу выводились либо стоковые фото, либо сплошной "андеркат", он нашёл другой выход. Зарегистрировался в "Тиндере", чтобы посмотреть на стрижки реальных парней и найти подходящий пример для себя.
Для меня его рассуждения звучали правдоподобно и логично, но он довольно умён. Когда я рассказала об этом своей лучшей подруге, она спросила: "Ты действительно хочешь быть одной из тех женщин, которые верят в нелепые оправдания мужчин после измены?"
Throwra5123
Фото © Giphy
В комментариях пользователи разделились на три лагеря: тех, кто не мог ничего посоветовать, потому что не мог унять смех. Тех, кто считал, что парень хитрит и throwra5123 стоит присмотреться к избраннику повнимательнее. И тех, кто, как и девушка, поверил в объяснения и нашёл метод её бойфренда идеальным.
Извините, что не могу помочь, это просто слишком смешно
kKizzle25
Звучит нелепо, но почему-то я тоже в это верю
JamesWestSussex
Не могу понять: этот парень самый глупый человек на планете или гений / будущий кумир всех обманщиков во всём мире
Sandybottomsup
WOW-funny
Девушка увидела, что её бойфренд завёл Tinder, и оправдание парня гениально в своей нелепости
сегодня в 11:00
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вчера в 14:24
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