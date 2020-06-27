Девушка увидела, что её бойфренд завёл Tinder, и оправдание парня гениально в своей нелепости

29-летняя пользовательница с ником throwra5123 поделилась на Reddit необычной историей. По словам девушки, она уже год состоит в отношениях, а три последних месяца они провели вместе с парнем на карантине. И недавно она заглянула в его телефон и увидела, что бойфренд установил себе "Тиндер". Но завёл аккаунт от лица женщины и ни с кем не успел пообщаться.

Фото © Giphy

Автор поста была просто шокирована таким раскладом. Однако у бойфренда нашлось логичное, по её мнению, объяснение. Он долгое время не мог подстричься из-за карантина, а сейчас у него наконец появилась возможность пойти к парикмахеру. И обрадованный парень решил подобрать себе причёску. Но так как в гугле по запросу выводились либо стоковые фото, либо сплошной "андеркат", он нашёл другой выход. Зарегистрировался в "Тиндере", чтобы посмотреть на стрижки реальных парней и найти подходящий пример для себя.

Для меня его рассуждения звучали правдоподобно и логично, но он довольно умён. Когда я рассказала об этом своей лучшей подруге, она спросила: "Ты действительно хочешь быть одной из тех женщин, которые верят в нелепые оправдания мужчин после измены?" Throwra5123

Фото © Giphy

В комментариях пользователи разделились на три лагеря: тех, кто не мог ничего посоветовать, потому что не мог унять смех. Тех, кто считал, что парень хитрит и throwra5123 стоит присмотреться к избраннику повнимательнее. И тех, кто, как и девушка, поверил в объяснения и нашёл метод её бойфренда идеальным.

Извините, что не могу помочь, это просто слишком смешно kKizzle25

Звучит нелепо, но почему-то я тоже в это верю JamesWestSussex