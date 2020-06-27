29-летняя популярная исполнительница Рита Ора сейчас проводит оставшиеся дни карантина в загородном доме вместе со своей командой. Там её никто не отвлекает от работы над новыми проектами, хотя иногда стоит подумать и об отдыхе. Поэтому певица переоделась в купальник и выбежала на улицу, чтобы насладиться хорошей погодой.
На фото Рита предстала в откровенном жёлто-красном бикини. Макияжем и укладкой девушка заниматься не стала — отдых же! Зато всё компенсировала обилием драгоценных украшений. Хотя даже они были лишними, ведь поклонники звезды всё равно смотрели лишь на её подтянутую фигуру, которой во время карантина может похвастаться не каждый. Под фото Рита написала, что команда пытается вернуть её в студию, хотя она выбежала всего на минуточку.
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В комментариях фанаты не единожды упоминали её новый альбом, над которым трудится певица. Ведь мировую известность и 16,1 млн подписчиков Рита Ора заработала не только своей красотой, но и удивительным музыкальным талантом. Девушка выпустила всего два альбома, но оба стали культовыми в музыкальной индустрии. К тому же Рита снялась в нескольких фильмах, таких как "Форсаж-6", трилогии "50 оттенков серого" и "Покемон. Детектив Пикачу".
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Рита Ора предпочла отдыхать на солнышке, а не работать, сбежав из студии в одном купальнике
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