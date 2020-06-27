Звезда сериала "Друзья" подшутила над Бекхэмом, увидев на нём футболку с собственным изображением

Недавно в своём инстаграм-аккаунте Дэвид Бекхэм поделился фото с прогулки в компании своей жены Виктории. Но на этот раз звёздная пара отошла на второй план, ведь фанатов привлекла футболка, на которую был нанесён кадр из легендарного сериала "Друзья".

На снимке — второй эпизод третьего сезона. В серии Джоуи Триббиани надел на себя всю одежду Чендлера Бинга, роль которого исполнил Мэттью Перри. Актёр сразу перепостил фото Бекхэма на свою страницу. Конечно, без шуток не обошлось.