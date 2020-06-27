Звезда сериала "Друзья" подшутила над Бекхэмом, увидев на нём футболку с собственным изображением

Недавно в своём инстаграм-аккаунте Дэвид Бекхэм поделился фото с прогулки в компании своей жены Виктории. Но на этот раз звёздная пара отошла на второй план, ведь фанатов привлекла футболка, на которую был нанесён кадр из легендарного сериала "Друзья".
На снимке — второй эпизод третьего сезона. В серии Джоуи Триббиани надел на себя всю одежду Чендлера Бинга, роль которого исполнил Мэттью Перри. Актёр сразу перепостил фото Бекхэма на свою страницу. Конечно, без шуток не обошлось.
У этого парня действительно хороший вкус. Кем бы он ни был
Мэттью Перри
Бекхэм решил не отставать от Мэттью и тоже пустил в ход юмор. В комментарии под постом Перри он написал: "Да, @Cruzbeckham (сын актёра. — Прим. Лайфа) дал мне эту футболку, но могу я надеть ещё больше одежды?" — пишет Insider.
Ну а пока актёры обменивались подколами, некоторые фанаты даже не понимали, что происходит. В комментариях пользователи соцсети начали рассказывать актёру, что "неизвестный" парень с футболкой — это всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм. Комментариев было настолько много, что Перри пришлось пояснить свой юмор.
Ребята, ребята, я знаю, кто это! Я просто пошутил
Мэттью Перри
WOW-stars
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