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Звезда сериала "Друзья" подшутила над Бекхэмом, увидев на нём футболку с собственным изображением

Думаете, футболки с изображениями звёзд — прерогатива только их фанатов? Как бы не так. Селебрити сами не против надеть мерч от коллег по цеху. А те, кому посчастливилось быть распечатанными на одежде, не упускают возможности пошутить.

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Фото © Instagram / mattyperry4

Недавно в своём инстаграм-аккаунте Дэвид Бекхэм поделился фото с прогулки в компании своей жены Виктории. Но на этот раз звёздная пара отошла на второй план, ведь фанатов привлекла футболка, на которую был нанесён кадр из легендарного сериала "Друзья".

На снимке — второй эпизод третьего сезона. В серии Джоуи Триббиани надел на себя всю одежду Чендлера Бинга, роль которого исполнил Мэттью Перри. Актёр сразу перепостил фото Бекхэма на свою страницу. Конечно, без шуток не обошлось.

Фото © Instagram / mattyperry4

У этого парня действительно хороший вкус. Кем бы он ни был

Мэттью Перри

Бекхэм решил не отставать от Мэттью и тоже пустил в ход юмор. В комментарии под постом Перри он написал: "Да, @Cruzbeckham (сын актёра. — Прим. Лайфа) дал мне эту футболку, но могу я надеть ещё больше одежды?" пишет Insider.

Фото © Instagram / mattyperry4

Ну а пока актёры обменивались подколами, некоторые фанаты даже не понимали, что происходит. В комментариях пользователи соцсети начали рассказывать актёру, что "неизвестный" парень с футболкой — это всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм. Комментариев было настолько много, что Перри пришлось пояснить свой юмор.

Ребята, ребята, я знаю, кто это! Я просто пошутил

Мэттью Перри

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