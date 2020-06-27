Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Поклонникам вселенной "Пиратов Карибского моря" подарят новый фильм. Главную роль исполнит Марго Робби

Полюбившегося зрителям Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа на этот раз в кадре не будет.

88

Фото © Instagram / margotrobbie

Студия Disney решила подарить поклонникам "Пиратов Карибского моря" ещё один фильм, в центре повествования в котором окажутся женские персонажи, пишет The Hollywood Reporter.

Главную роль в картине сыграет актриса Марго Робби. Полюбившегося зрителям Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа на этот раз в кадре не будет.

К новому проекту приложит руку сценаристка Кристина Ходсон, которая ранее приняла участие в работе над фильмом "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Кроме того, британка также трудилась над сценариями для фильма "Бамблби" и сериалов "Флэш" и "Бэтгерл".

Ранее звезда "Отряда самоубийц" и "Хищных птиц" призналась в любви к тяжёлой музыке.

Выбор редакции

Loading...