Поклонникам вселенной "Пиратов Карибского моря" подарят новый фильм. Главную роль исполнит Марго Робби

Студия Disney решила подарить поклонникам "Пиратов Карибского моря" ещё один фильм, в центре повествования в котором окажутся женские персонажи, пишет The Hollywood Reporter.

Главную роль в картине сыграет актриса Марго Робби. Полюбившегося зрителям Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа на этот раз в кадре не будет.

К новому проекту приложит руку сценаристка Кристина Ходсон, которая ранее приняла участие в работе над фильмом "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Кроме того, британка также трудилась над сценариями для фильма "Бамблби" и сериалов "Флэш" и "Бэтгерл".