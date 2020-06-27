Кабмин одобрил поправки о предупреждении и ликвидации разливов нефтепродуктов

Правительство РФ в ходе заседания 25 июня одобрило внесение поправок в статью Федерального закона "Об охране окружающей среды", направленных на предупреждение и устранение разливов нефти и нефтепродуктов на суше. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Проект поправок в установленном порядке передадут в Государственную думу. Он предполагает создание системного подхода для ситуаций с разливом нефти и нефтепродуктов на суше, аналогичного правовому регулированию отношений в таких же случаях в морских акваториях.