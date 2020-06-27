В США в свой день рождения умер автор логотипа Нью-Йорка Милтон Глейзер

В США на 92-м году жизни скончался графический дизайнер Милтон Глейзер, который придумал самый узнаваемый логотип города Нью-Йорк в виде четырёх символов: I♥NY (I Love New York). Об этом сообщает газета The New York Times.

Глейзер также был одним из основателей журнала New York Magazine и автором психоделического постера с изображением Боба Дилана, волосы которого окрашены в разные цвета.

– Для нашей редакции он навсегда останется членом команды, которая в конце шестидесятых вырвала NYM из газетного морга и превратила его в великий американский журнал, – говорится в некрологе издания.

По словам вдовы, причиной смерти дизайнера стал инсульт, при этом Глейзер также страдал почечной недостаточностью.