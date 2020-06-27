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Вандалов ждут длительные сроки. Трамп подписал указ о защите памятников в США

Распоряжение направлено на борьбу с "недавним преступным насилием".

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Фото © AP / ТАСС

Американский лидер Дональд Трамп подписал "очень жёсткий" исполнительный указ о защите памятников на территории США. Документ предусматривает длительные тюремные сроки для граждан, пойманных на вандализме, сообщил политик в посте в "Твиттере".

Трамп уточнил, что его распоряжение позволит защитить памятники, мемориалы и статуи, оно направлено на борьбу с "недавним преступным насилием".

Длительные тюремные сроки за это беззаконие против нашей великой страны, — отметил президент Соединённых Штатов.

Ранее Трамп заявлял, что указ позволит отправить за решётку на срок до 10 лет протестующих даже лишь за попытку обезобразить какую-либо статую или монумент.

В Вирджинии протестующие снесли памятник Христофору Колумбу. Митингующие подожгли скульптуру, а после сбросили в озеро. Пустой пьедестал собравшиеся изрисовали красками и написали, что Колумб олицетворяет геноцид.

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