Вандалов ждут длительные сроки. Трамп подписал указ о защите памятников в США

Американский лидер Дональд Трамп подписал "очень жёсткий" исполнительный указ о защите памятников на территории США. Документ предусматривает длительные тюремные сроки для граждан, пойманных на вандализме, сообщил политик в посте в "Твиттере".

Трамп уточнил, что его распоряжение позволит защитить памятники, мемориалы и статуи, оно направлено на борьбу с "недавним преступным насилием".

MANY people in custody, with many others being sought for Vandalization of Federal Property in Lafayette Park. 10 year prison sentences! @FBIWFO pic.twitter.com/mrLyxbWNvq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

— Длительные тюремные сроки за это беззаконие против нашей великой страны, — отметил президент Соединённых Штатов.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

Ранее Трамп заявлял, что указ позволит отправить за решётку на срок до 10 лет протестующих даже лишь за попытку обезобразить какую-либо статую или монумент.