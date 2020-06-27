Вандалов ждут длительные сроки. Трамп подписал указ о защите памятников в США

Американский лидер Дональд Трамп подписал "очень жёсткий" исполнительный указ о защите памятников на территории США. Документ предусматривает длительные тюремные сроки для граждан, пойманных на вандализме, сообщил политик в посте в "Твиттере".
Трамп уточнил, что его распоряжение позволит защитить памятники, мемориалы и статуи, оно направлено на борьбу с "недавним преступным насилием".
MANY people in custody, with many others being sought for Vandalization of Federal Property in Lafayette Park. 10 year prison sentences! @FBIWFO pic.twitter.com/mrLyxbWNvq— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020
— Длительные тюремные сроки за это беззаконие против нашей великой страны, — отметил президент Соединённых Штатов.
I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020
Ранее Трамп заявлял, что указ позволит отправить за решётку на срок до 10 лет протестующих даже лишь за попытку обезобразить какую-либо статую или монумент.
В Вирджинии протестующие снесли памятник Христофору Колумбу. Митингующие подожгли скульптуру, а после сбросили в озеро. Пустой пьедестал собравшиеся изрисовали красками и написали, что Колумб олицетворяет геноцид.