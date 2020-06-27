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В конгрессе США одобрили законопроект о присвоении Вашингтону статуса штата

Теперь инициативу должны рассмотреть в сенате.

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Фото © Pixabay

Палата представителей конгресса США в ходе голосования одобрила присвоение американской столице статуса штата. Трансляция велась на сайте палаты.

За присвоение статуса штата столичному округу Колумбия проголосовали 232 конгрессмена, против — 180.

Перед тем как Вашингтон станет 51-м штатом, законопроект должны оценить в сенате. Пока что столица США является частью округа, не входящего в состав ни одного из 50 штатов.

Ранее в конгресс США внесли законопроект, который не позволяет президенту США самостоятельно принимать решения о выходе страны из каких-либо международных соглашений.

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