Мать-одиночка купила машину и обнаружила послание от бывшего владельца, растрогавшее её до слёз

Джен Уиллис из Мельбурна, Австралия, поделилась в "Фейсбуке" с пользователями доброй историей, которая произошла с ней недавно. Она с большими трудностями купила новую машину и только собралась отогнать её домой, как ей на колени с солнцезащитного козырька упал конверт. Мать-одиночка решила сперва, что его забыли бывшие владельцы, но послание на нём и вложенные 100 долларов (около семи тыс. рублей) говорили об обратном, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Jen Willis

Это просто добрый поступок. Пожалуйста, используй эти деньги, чтобы побаловать свою семью и сделать себя немного счастливее. Нам очень хотелось сделать тебе приятное, особенно учитывая непростое положение, в котором ты сейчас находишься Послание на конверте

Фото © Facebook / Jen Willis

Джен в последнее время действительно испытывала не самые лучшие моменты своей жизни. Женщина только что разошлась с мужем, который решил вернуться в США, а старшая дочь уехала в другой город. У Джен остались два сына, которых она вынуждена была растить в одиночку, поэтому приходилось идти на жертвы. Так, мама решила продать две машины, которые принадлежали их семье, и купить взамен что-то попроще.

Фото © Facebook / Jen Willis