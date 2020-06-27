Джен Уиллис из Мельбурна, Австралия, поделилась в "Фейсбуке" с пользователями доброй историей, которая произошла с ней недавно. Она с большими трудностями купила новую машину и только собралась отогнать её домой, как ей на колени с солнцезащитного козырька упал конверт. Мать-одиночка решила сперва, что его забыли бывшие владельцы, но послание на нём и вложенные 100 долларов (около семи тыс. рублей) говорили об обратном, пишет Lad Bible.
Это просто добрый поступок. Пожалуйста, используй эти деньги, чтобы побаловать свою семью и сделать себя немного счастливее. Нам очень хотелось сделать тебе приятное, особенно учитывая непростое положение, в котором ты сейчас находишься
Послание на конверте
Джен в последнее время действительно испытывала не самые лучшие моменты своей жизни. Женщина только что разошлась с мужем, который решил вернуться в США, а старшая дочь уехала в другой город. У Джен остались два сына, которых она вынуждена была растить в одиночку, поэтому приходилось идти на жертвы. Так, мама решила продать две машины, которые принадлежали их семье, и купить взамен что-то попроще.
Но проблема была не только в деньгах — у Джен диагностировали рассеянный склероз, при котором она часто уставала за рулём, поэтому и пришлось поменять машину. А тут ещё у младшего сына появились странные симптомы, указывающие на что-то серьёзное. Позже оказалось, что тревога была ложной, но на обследование мама-одиночка уже потратила много денег и нервов. Услышав её историю, пожилая пара решила сделать Джен небольшой подарок, который довёл женщину до слёз (разумеется, счастья).
WOW-news
Мать-одиночка купила машину и обнаружила послание от бывшего владельца, растрогавшее её до слёз
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