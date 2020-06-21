Влюблённые показали, во что они превратили заброшенную хибару за 9 месяцев, потратив на это копейки

Супруги всегда хотели обставить дом под себя исключительно тем, что сами сделали. Впрочем, после того как они потратили большую часть финансов на покупку дома, других вариантов у них не было. Просмотрев не один десяток обучающих видео в "Ютубе", пара приступила к делу

Фото © Instagram / thesurfcabin

Дом пришлось перекраивать заново. Для того чтобы снести стены и поставить новые, а также провести свежую проводку, они вызвали специалистов. Ну а дальше всё было в руках самих американцев

Фото © Instagram / thesurfcabin

С момента покупки этого дома мы почти каждые выходные на протяжении девяти месяцев проводили тут, ремонтируя своими руками. Тогда же мы начали понемногу документировать наши приключения в "Инстаграме" thesurfcabin Софи-Клэр Хеллер

Фото © Instagram / thesurfcabin

В итоге после девяти месяцев работы от старого неприглядного домика осталась только оболочка. Внутри изменилось абсолютно всё. Пара заново обустроила кухню, ванную, гостиную и две спальни, которые до покупки выглядели просто ужасно

Фото © Instagram / thesurfcabin

Поскольку мы проводим ремонт с ограниченным бюджетом, мы придумали много творческих временных решений в дизайне, которые помогут нам жить в доме до тех пор, пока мы не сможем приобрести материалы и технику для чего-то "окончательного" Софи-Клэр Хеллер

Фото © Instagram / thesurfcabin