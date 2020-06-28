В Израиле открылись участки для голосования по поправкам к Конституции РФ

В израильских городах Хайфа и Тель-Авив для россиян, находящихся на территории страны, открылись участки для голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба Посольства России в Израиле.

— Для получения бюллетеня для голосования вам необходимо иметь при себе заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что к участию в голосовании будут допущены только те, кто соблюдает рекомендации израильского Минздрава, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Вход на участки будет разрешён только в защитных перчатках и маске, дистанция между людьми не должна быть меньше двух метров.