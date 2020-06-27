Техподдержка онлайн-голосования по поправкам в конституцию провела около трёх тысяч консультаций граждан

Техническая поддержка дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию России провела почти три тысячи консультаций. Об этом сообщили в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

Как отмечается, все граждане, у которых возникли вопросы по онлайн-голосованию, могут обращаться за консультациями по номеру кол-центра электронного штаба 8 (800) 222-55-52.

Кроме того, как отметили в штабе, 27 июня в 20:00 завершился третий день голосования по поправкам в конституцию. Участки для голосования закрыты до завтрашнего утра, но Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием продолжает работу. Операторы видеоцентра следят за происходящим на участках, наблюдатели контролируют ход электронного голосования граждан, а в кол-центре электронного штаба отвечают на звонки пользователей.

Официальный представитель штаба Александр Асафов также сообщил, что специальная группа проверяет всю информацию о возможных нарушениях во время голосования.

— За сегодняшний день серьёзных нарушений, влияющих на ход или результаты голосования, зафиксировано не было. Всего было рассмотрено 19 жалоб, все возникающие вопросы, замечания и жалобы были обработаны, – рассказал Асафов.