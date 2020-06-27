Старейшины аула в Карачаево-Черкесии проголосовали по поправкам в конституцию

Старейшины аула Джингирик в Карачаево-Черкесской Республике стали участниками голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Как видно на опубликованных в "Инстаграме" кадрах, старейшины пришли на участок, где их встретили члены избирательной комиссии. Все они были в масках, перчатках и защитных костюмах. Перед тем как выдать бюллетени, у старейшин измерили температуру, лишь после этого они приступили к голосованию.
Стоит подчеркнуть, что все участники голосования были в приподнятом настроении, а имам аула Доммай Хаджи Салпагаров отметил, что выбор каждый должен делать сам.
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