Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Старейшины аула в Карачаево-Черкесии проголосовали по поправкам в конституцию

Все члены избирательной комиссии были в масках и перчатках, а перед началом сразу измерили температуру у прибывших участников голосования.

88

Старейшины аула Джингирик в Карачаево-Черкесской Республике стали участниками голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Как видно на опубликованных в "Инстаграме" кадрах, старейшины пришли на участок, где их встретили члены избирательной комиссии. Все они были в масках, перчатках и защитных костюмах. Перед тем как выдать бюллетени, у старейшин измерили температуру, лишь после этого они приступили к голосованию.

Стоит подчеркнуть, что все участники голосования были в приподнятом настроении, а имам аула Доммай Хаджи Салпагаров отметил, что выбор каждый должен делать сам.

Выбор редакции

Loading...