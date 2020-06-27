Старейшины аула в Карачаево-Черкесии проголосовали по поправкам в конституцию

Как видно на опубликованных в "Инстаграме" кадрах, старейшины пришли на участок, где их встретили члены избирательной комиссии. Все они были в масках, перчатках и защитных костюмах. Перед тем как выдать бюллетени, у старейшин измерили температуру, лишь после этого они приступили к голосованию.