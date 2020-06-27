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Главы Калмыкии и Орловской области отдали свои голоса по поправкам в конституцию

Они напомнили, что россияне сейчас решают будущее своей страны.

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Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и губернатор Орловской области Андрей Клычков приняли участие в общероссийском голосовании по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ — знаковое общественно-политическое событие. Для меня, как руководителя региона, важно обеспечить безопасность наших граждан на избирательных участках и возможность реализации их прав, — сказал Андрей Клычков.

Видео предоставлено Лайфу

В свою очередь Бату Хасиков подчеркнул, что в эти дни мы решаем будущее нашей страны.

Видео предоставлено Лайфу

Каждый наш голос — гарантия того, что начатые преобразования будут продолжены, а наша страна сохранит свой авторитет и независимость. Это то малое, что мы можем сделать для себя и для нашей Родины, — указал он.

Ранее свои голоса отдали главы Тюменской области, Дагестана и КБР.

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