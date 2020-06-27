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Явка на онлайн-голосование по поправкам в конституцию уже достигла 75%

Проголосовало почти 879,7 тысячи человек.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации достигла 75%. Эти данные отображаются на экранах в оперштабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование стартовало в четверг в 10:00 мск, в нём участвуют жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 20:14 московского времени 27 июня явка составила 75,0%. Было принято 879 654 бюллетеня. До окончания дистанционного голосования остаётся менее 72 часов.

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