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"Напрямую касаются всех и каждого из нас". Глава Белгородской области проголосовал по поправкам

Савченко отметил, что изменения в основной закон определяют настоящее и будущее граждан.

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Фото © Пресс-служба губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко посетил избирательный участок в посёлке Дубовое, чтобы проголосовать по поправкам в конституцию. Глава региона признался, что поддержал "продиктованные временем и жизнью" предложенные изменения, и назвал их глубоко продуманными.

По словам Савченко, поправки в конституцию помогут стране подняться на новый уровень развития, они "напрямую касаются всех и каждого из нас" и определяют настоящее и будущее граждан.

Я голосовал за историческую преемственность поколений, за культурную идентичность. Самое главное — я проголосовал за духовное, нравственное возрождение России как основу её устойчивого и гармоничного развития в будущем, — приводит заявление губернатора его пресс-служба.

Ранее важность голосования по поправкам оценили в Госдуме.

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