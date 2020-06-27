"Напрямую касаются всех и каждого из нас". Глава Белгородской области проголосовал по поправкам

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко посетил избирательный участок в посёлке Дубовое, чтобы проголосовать по поправкам в конституцию. Глава региона признался, что поддержал "продиктованные временем и жизнью" предложенные изменения, и назвал их глубоко продуманными.

По словам Савченко, поправки в конституцию помогут стране подняться на новый уровень развития, они "напрямую касаются всех и каждого из нас" и определяют настоящее и будущее граждан.

— Я голосовал за историческую преемственность поколений, за культурную идентичность. Самое главное — я проголосовал за духовное, нравственное возрождение России как основу её устойчивого и гармоничного развития в будущем, — приводит заявление губернатора его пресс-служба.