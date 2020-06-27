"Напрямую касаются всех и каждого из нас". Глава Белгородской области проголосовал по поправкам

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко посетил избирательный участок в посёлке Дубовое, чтобы проголосовать по поправкам в конституцию. Глава региона признался, что поддержал "продиктованные временем и жизнью" предложенные изменения, и назвал их глубоко продуманными.
По словам Савченко, поправки в конституцию помогут стране подняться на новый уровень развития, они "напрямую касаются всех и каждого из нас" и определяют настоящее и будущее граждан.
— Я голосовал за историческую преемственность поколений, за культурную идентичность. Самое главное — я проголосовал за духовное, нравственное возрождение России как основу её устойчивого и гармоничного развития в будущем, — приводит заявление губернатора его пресс-служба.
Ранее важность голосования по поправкам оценили в Госдуме.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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