Жители регионов России рассказали Лайфу, почему пришли голосовать по поправкам в конституцию — видео

Видео © LIFE

25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию. Лайф пообщался с жителями Новокузнецка, Екатеринбурга, Красноярска и Уфы, которые пришли на избирательные участки выразить свою гражданскую позицию.

— Я считаю, что новые поправки в конституцию очень нужно принять. Каждый гражданин России обязан проголосовать и сделать свой выбор, — рассказала жительница Новокузнецка Яна Терентьева.

Другая жительница этого города — Екатерина Курсачёва — считает, что изменения, которые могут быть приняты, будут полезны стране. Девушка уточнила, что поддерживает поправки.

Житель Уфы в разговоре с Лайфом признался, что выступает против поправок. По словам мужчины, предлагаемые изменения его не устраивают.

— Сам их не читал, но, допустим, мои знакомые говорят, что ничего хорошего в них нет, — отметил собеседник.