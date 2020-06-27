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Жители регионов России рассказали Лайфу, почему пришли голосовать по поправкам в конституцию — видео

Общероссийское голосование по внесению изменений в основной закон продлится до 1 июля включительно.

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Видео © LIFE

25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию. Лайф пообщался с жителями Новокузнецка, Екатеринбурга, Красноярска и Уфы, которые пришли на избирательные участки выразить свою гражданскую позицию.

Я считаю, что новые поправки в конституцию очень нужно принять. Каждый гражданин России обязан проголосовать и сделать свой выбор, — рассказала жительница Новокузнецка Яна Терентьева.

Другая жительница этого города — Екатерина Курсачёва — считает, что изменения, которые могут быть приняты, будут полезны стране. Девушка уточнила, что поддерживает поправки.

Житель Уфы в разговоре с Лайфом признался, что выступает против поправок. По словам мужчины, предлагаемые изменения его не устраивают.

Сам их не читал, но, допустим, мои знакомые говорят, что ничего хорошего в них нет, — отметил собеседник.

По словам секретаря участковой избирательной комиссии № 197 города Красноярска Светланы, люди проявляют интерес к голосованию, активность среди молодёжи довольно неплохая, проходимость на участке хорошая.

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