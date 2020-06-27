"Все поправки хороши, голосуем от души!" В ОНФ пригласили молодёжь на всероссийское голосование — видео

Участники Общероссийского народного движения (ОНФ) поздравили молодёжь с их днём и пригласили молодых людей принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Ролик с речёвками опубликован в соцсетях общественного движения.
— Мы голосовать не бросим за пункт второй статьи 108! — Россию невозможно разрушить, наш суверенитет крепок, как удар! Неотделимые территории, 67-я поправка пункт 2! — Все поправки хороши, голосуем от души! — Рубль заработаю свои трудом, на пенсии буду жить достойно! Моё государство — социальный гарант, могу ночью я спать спокойно! — Хватит на диване спать, время нам голосовать! — проскандировали участники ОНФ.
К молодым гражданам обратились с просьбой осознать свою значимость и создать своё будущее.
Напомним, явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции уже достигла 75%. Проголосовали почти 879,7 тысячи человек.
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