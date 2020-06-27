"Все поправки хороши, голосуем от души!" В ОНФ пригласили молодёжь на всероссийское голосование — видео

Участники Общероссийского народного движения (ОНФ) поздравили молодёжь с их днём и пригласили молодых людей принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Ролик с речёвками опубликован в соцсетях общественного движения.

— Мы голосовать не бросим за пункт второй статьи 108! — Россию невозможно разрушить, наш суверенитет крепок, как удар! Неотделимые территории, 67-я поправка пункт 2! — Все поправки хороши, голосуем от души! — Рубль заработаю свои трудом, на пенсии буду жить достойно! Моё государство — социальный гарант, могу ночью я спать спокойно! — Хватит на диване спать, время нам голосовать! — проскандировали участники ОНФ.

К молодым гражданам обратились с просьбой осознать свою значимость и создать своё будущее.