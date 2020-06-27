Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Все поправки хороши, голосуем от души!" В ОНФ пригласили молодёжь на всероссийское голосование — видео

Участники общественного движения проскандировали речёвки, посвящённые поправкам к основному закону государства.

17

Участники Общероссийского народного движения (ОНФ) поздравили молодёжь с их днём и пригласили молодых людей принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Ролик с речёвками опубликован в соцсетях общественного движения.

Мы голосовать не бросим за пункт второй статьи 108! Россию невозможно разрушить, наш суверенитет крепок, как удар! Неотделимые территории, 67-я поправка пункт 2! Все поправки хороши, голосуем от души! Рубль заработаю свои трудом, на пенсии буду жить достойно! Моё государство — социальный гарант, могу ночью я спать спокойно! Хватит на диване спать, время нам голосовать! — проскандировали участники ОНФ.

К молодым гражданам обратились с просьбой осознать свою значимость и создать своё будущее.

Напомним, явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции уже достигла 75%. Проголосовали почти 879,7 тысячи человек.

Выбор редакции

Loading...