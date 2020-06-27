В ЦОН пожаловались на журналиста, устроившего скандал на избирательном участке в Екатеринбурге

Она отметила, что перед визитом на участок № 1663 мужчина посетил ещё несколько пунктов, однако там вёл себя прилично. Приехав на четвёртую по счёту точку, он внезапно попытался пройти без средств индивидуальной защиты и не дал проверить свою сумку. Когда сотрудники избирательной комиссии и волонтёры начали его останавливать, он устроил скандал. Позже нарушитель заявил, что пытался провести проверку.