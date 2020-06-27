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Митрополит Симбирский и Новоспасский принял участие в голосовании по поправкам в конституцию

Свой выбор он сделал в здании епархиального управления, куда прибыли члены избирательной комиссии.

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Фото © Пресс-служба Симбирской епархии РПЦ

Митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Симбирской епархии РПЦ.

Свой выбор он сделал в здании епархиального управления, куда прибыли члены избирательной комиссии. Вместе с собой они привезли всё самое необходимое для голосования.

Фото © Пресс-служба Симбирской епархии РПЦ

Отмечается, что вместе с митрополитом участие в голосовании принял и секретарь Архиерейского совета Симбирской митрополии иеромонах Тихон (Тихомиров).

Напомним, явка на онлайн-голосование по поправкам в конституцию уже достигла 75%. Проголосовало почти 879,7 тысячи человек.

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