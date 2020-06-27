Митрополит Симбирский и Новоспасский принял участие в голосовании по поправкам в конституцию

Митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Симбирской епархии РПЦ.

Свой выбор он сделал в здании епархиального управления, куда прибыли члены избирательной комиссии. Вместе с собой они привезли всё самое необходимое для голосования.

Фото © Пресс-служба Симбирской епархии РПЦ

Отмечается, что вместе с митрополитом участие в голосовании принял и секретарь Архиерейского совета Симбирской митрополии иеромонах Тихон (Тихомиров).