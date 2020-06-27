Власти успешно предотвратили попытку взлома блокчейн-системы онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

Система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ была подвержена атакам, которые были успешно отражены. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

- Злоумышленники пытались через ноду наблюдателя получить доступ к бюллетеням. На данный момент все восстановлено, все работает. Нода наблюдателя открыта в интернет, можно наблюдать... Попытка успешно отражена, - отметил Костырко.

Он также добавил, что различные мероприятия по информационной безопасности будут продолжаться ещё некоторое время.