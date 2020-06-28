В Ассамблее народов России назвали важными все предлагаемые поправки

Все вынесенные на голосование поправки — результат долгой и тщательной работы, и каждая из них имеет огромное значение. Такое мнение высказала председатель Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" Светлана Смирнова.

— Все поправки... имеют огромное значение: и в социальной сфере, и в поддержке волонтёрства, и в охране здоровья, и в сохранении исторической памяти. Очень важно сохранять историческую правду о подвигах нашего народа, потому что много желающих переписать историю, — приводит её слова агентство "Москва".

Среди важных изменений она выделила поправки о сохранении этнокультурного и языкового разнообразия.

Смирнова отметила, что Конституция РФ является основным законом страны, поэтому каждый гражданин, "если хочет, чтобы Россия стала сильной и во внутренней, и во внешней политике", должен проголосовать.