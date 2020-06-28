Испытатели вакцины от коронавируса проголосовали по поправкам

Военнослужащие и гражданские добровольцы, получившие вакцину от коронавирусной инфекции в филиале госпиталя Бурденко, приняли участие в голосовании по поправкам к конституции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Как уточнили в ведомстве, в медучреждении с соблюдением всех санитарных норм организована работа выездной избирательной комиссии.
— Члены комиссии находились в соответствующей экипировке, — отметили в Минобороны.
Костюмы, в которых находились члены избиркома, периодически обрабатывались. Перед голосованием была проведена дополнительная дезинфекция бюллетеней, урны, наборов с брошюрами, бланками заявлений, одноразовыми ручками, масками и перчатками.
Министр обороны России Сергей Шойгу выразил свою гражданскую позицию 27 июня. Глава оборонного ведомства проголосовал по поправкам на избирательном участке в Подмосковье. Предлагаемые изменения в основной закон Шойгу назвал "актуальными и своевременными".
Напомним, 25 июня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на участках большого скопления граждан.