Более 146 тысяч москвичей победили в третьем розыгрыше программы "Миллион призов"

Третий розыгрыш состоялся в рамках программы "Миллион призов", запущенной в Москве во время голосования по поправкам к Конституции РФ. Его победителями стали 146 666 человек.

— Всего состоялось три розыгрыша — 791 186 выигрышных кодов, — сказано в сообщении на сайте программы.

Для участников голосования по поправкам подготовили два миллиона призов. Бонусы и скидки можно использовать в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах.