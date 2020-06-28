Более 146 тысяч москвичей победили в третьем розыгрыше программы "Миллион призов"

Третий розыгрыш состоялся в рамках программы "Миллион призов", запущенной в Москве во время голосования по поправкам к Конституции РФ. Его победителями стали 146 666 человек.
— Всего состоялось три розыгрыша — 791 186 выигрышных кодов, — сказано в сообщении на сайте программы.
Для участников голосования по поправкам подготовили два миллиона призов. Бонусы и скидки можно использовать в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах.
Голосующие дистанционно жители российской столицы получают коды в виде сообщений на мобильный телефон. Последний розыгрыш состоится 2 июля. Полученные баллы можно обменять на призы до 31 декабря включительно.