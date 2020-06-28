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Более 146 тысяч москвичей победили в третьем розыгрыше программы "Миллион призов"

Те, кто приходит голосовать по поправкам на избирательные участки, получают сертификаты с уникальным номером.

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Фото © Официальный сайт мэра и правительства Москвы

Третий розыгрыш состоялся в рамках программы "Миллион призов", запущенной в Москве во время голосования по поправкам к Конституции РФ. Его победителями стали 146 666 человек.

Всего состоялось три розыгрыша — 791 186 выигрышных кодов, — сказано в сообщении на сайте программы.

Для участников голосования по поправкам подготовили два миллиона призов. Бонусы и скидки можно использовать в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах.

Голосующие дистанционно жители российской столицы получают коды в виде сообщений на мобильный телефон. Последний розыгрыш состоится 2 июля. Полученные баллы можно обменять на призы до 31 декабря включительно.

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