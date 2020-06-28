"Это выбор каждого". Цискаридзе отметил важность поправки в конституцию о культуре — видео

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Российский артист балета Николай Цискаридзе принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В интервью Лайфу он отметил важность поправки, касающейся культуры государства.
— Я всю свою жизнь служу культуре нашей родины. Сейчас очень много сил отдаю для образования, а это тоже сфера культуры. Очень я люблю фразу одного из великих полководцев — "то государство, которое не кормит свою культуру, кормит чужую армию". Там много очень гуманных и правильных поправок, есть какие-то спорные. Это выбор каждого, — сказал Цискаридзе.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина приняла участие в голосовании по поправкам в конституцию. Заместитель председателя Мособлдумы отметила, что сама жизнь диктует определённые изменения.
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