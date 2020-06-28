Глава Минстроя принял участие в голосовании по поправкам в Тюмени

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев решил проголосовать по поправкам в конституцию по месту прописки в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе регионального штаба по борьбе с CoViD-19.

Глава ведомства признался, что до сих пор считает себя тюменцем, москвичом он "так и не стал".

— Я до сих пор зарегистрирован по месту жительства в Тюмени. Считаю себя тюменцем, москвичом не стал. Естественно, в свой законный выходной день я приехал сюда, чтобы выполнить свой гражданский долг, — сказал он.

Якушев заметил, что вынесенные на голосование поправки актуальны и своевременны и долг каждого жителя страны — выразить свою позицию. При этом он признал, что голосование проходит в непростых условиях, так как на сегодняшний момент полностью одержать верх над пандемией не удалось. Тем не менее он уверен, что переоценить важность этих дней в контексте истории страны невозможно.