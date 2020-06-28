Путин объяснил, откуда берутся деньги на выплаты гражданам и поддержку экономики

Направляемые на поддержку граждан и экономики средства берутся из резервов бюджета. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Глава государства отметил, что ещё в начале нулевых в стране наблюдался "хронический дефицит" бюджета и соотечественники ждали зарплат по несколько месяцев. По его словам, за прошедшие годы резервы удалось увеличить в 50 раз.

Российский лидер признал, что для диверсификации экономики предстоит сделать ещё многое, однако в сравнении с 90-ми годами сегодняшняя Россия — "другая страна".