Крым не станет просить Зеленского возобновить подачу воды

Крым не будет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды на полуостров, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

— Никто на Украине, кроме Зеленского, такого решения принять не может, всё остальное — это разговоры ни о чём... Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, к нему не обращаемся. Проживём и без них, — сообщил Аксёнов в интервью каналу "Россия 24".

Он отметил, что для обеспечения водой Симферополя, где сейчас сложилась наиболее сложная ситуация, уже построены две нитки водоводов и стартовала подача воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе Крыма. Объём выкачиваемой воды достигнет 55–57 тыс. куб. м в сутки (при потреблении порядка 160 тыс. в сутки). Так нагрузка на обмелевшие водохранилища снизится. Режимная подача воды в Симферополе не вводилась, подчеркнул глава республики.

В украинский период на полуостров ежегодно подавалось более миллиарда кубометров воды, из которых около 150 млн — на бытовые нужды, 700 млн — на полив, указывал ранее Аксёнов.