Свои голоса по поправкам в конституцию за три дня отдали более 30 миллионов россиян

За три дня по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ проголосовало более 30 миллионов жителей страны. Эти данные были озвучены председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Как следует из статистики ведомства, за три дня, которые уже длится голосование, в том числе с учётом дистанционного, по поправкам на территории России проголосовало 30 917 512 россиян.

Отмечается, что явка прошедших трёх дней равна 28,46%.