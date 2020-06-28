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Свои голоса по поправкам в конституцию за три дня отдали более 30 миллионов россиян

Явка прошедших трёх дней равна 28,46%.

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Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

За три дня по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ проголосовало более 30 миллионов жителей страны. Эти данные были озвучены председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Как следует из статистики ведомства, за три дня, которые уже длится голосование, в том числе с учётом дистанционного, по поправкам на территории России проголосовало 30 917 512 россиян.

Отмечается, что явка прошедших трёх дней равна 28,46%.

Наиболее внушительные показатели по явке отмечены в Туве (41,98%) и в Тамбовской области (31,54%). Ниже всего пока что явка в Хабаровском крае (22,45%).

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