В штабе Навального прошлогоднее видео выдали за голосование по поправкам в конституцию

Представители штаба блогера Алексея Навального во Владивостоке опубликовали прошлогодний ролик, выдав его за нарушение голосования по поправкам в конституцию. Когда же пользователи нашли оригинальное видео, пост решили удалить, пишет газета "Взгляд".

Как уточняется, в ролике был запечатлён инцидент, произошедший в Уссурийске в Единый день голосования в 2019 году: тогда брат с сестрой якобы пришли на участок и узнали, что некто проголосовал за них обоих.

Фото © Телеграм-канал "Субъект"

Сомнения у подписчиков вызвал тот факт, что никто на видео не носит ни масок, ни перчаток. Покопавшись в "Ютубе", внимательные пользователи соцсетей отыскали оригинальное видео, залитое в 2019 году. Когда же они уличили представителей штаба во вранье, те удалили пост.