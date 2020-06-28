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В штабе Навального прошлогоднее видео выдали за голосование по поправкам в конституцию

Опубликовавших фейк не смутило, что в кадре появляется бланк, на котором упоминается не этот год. Да и оригинал видео можно найти без труда.

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Кадр из видео YouTube / Artem Samsonov

Представители штаба блогера Алексея Навального во Владивостоке опубликовали прошлогодний ролик, выдав его за нарушение голосования по поправкам в конституцию. Когда же пользователи нашли оригинальное видео, пост решили удалить, пишет газета "Взгляд".

Как уточняется, в ролике был запечатлён инцидент, произошедший в Уссурийске в Единый день голосования в 2019 году: тогда брат с сестрой якобы пришли на участок и узнали, что некто проголосовал за них обоих.

Фото © Телеграм-канал "Субъект"

Сомнения у подписчиков вызвал тот факт, что никто на видео не носит ни масок, ни перчаток. Покопавшись в "Ютубе", внимательные пользователи соцсетей отыскали оригинальное видео, залитое в 2019 году. Когда же они уличили представителей штаба во вранье, те удалили пост.

Ранее сообщалось, что Навальный призвал сторонников нарушать правила голосования.

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