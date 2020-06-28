Координатора "Голоса" крайне удивило, что она стала наблюдателем на голосовании по поправкам — видео

Видео предоставлено LIFE

Руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев вручил координатору движения "Голос" в Московской области Инне Карезиной направление, согласно которому она стала наблюдателем голосования по поправкам в конституцию от Общественной палаты в Королёве. Женщину очень удивило такое решение, так как "Голос" был уверен в отказе.

Карезину настолько поразило решение о выдаче, что она даже на несколько секунд потеряла дар речи и не сразу забрала направление. И неудивительно, так как "Голос" уже готовил акцию, посвящённую отказу их координатора в Подмосковье в наблюдении за всероссийским голосованием. Григорьев обратился к женщине с просьбой передать другим участникам движения, что их ждут для выдачи таких же направлений. Он отметил, что они уже третий день не приходят за ними.

Также на брифинге Максим Григорьев подчеркнул, что направления о присутствии в качестве наблюдателя от ОП РФ на голосовании по поправкам в конституцию получают все, кто обращался с соответствующим заявлением.