"Сама жизнь диктует изменения". Пятикратная олимпийская чемпионка Лазутина проголосовала по поправкам

Пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина приняла участие в голосовании по поправкам к конституции.
Заместитель председателя Мособлдумы считает, что сама жизнь диктует определённые изменения, передаёт пресс-служба Губернатора Подмосковья.
— Конституционная норма о том, что дети — важнейший приоритет государства, я думаю, это одна из основных норм, которая для нас для всех очень важна. За этим стоят наши будущие дела. Поэтому я сегодня пришла и проголосовала, — пояснила бывшая лыжница.
Участие в голосовании по поправкам ранее приняли добровольцы, получившие вакцину от коронавируса. Для них в филиале госпиталя Бурденко была организована работа выездной комиссии.