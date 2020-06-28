"Сама жизнь диктует изменения". Пятикратная олимпийская чемпионка Лазутина проголосовала по поправкам

— Конституционная норма о том, что дети — важнейший приоритет государства, я думаю, это одна из основных норм, которая для нас для всех очень важна. За этим стоят наши будущие дела. Поэтому я сегодня пришла и проголосовала, — пояснила бывшая лыжница.