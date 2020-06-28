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"Сама жизнь диктует изменения". Пятикратная олимпийская чемпионка Лазутина проголосовала по поправкам

Свой голос депутат Московской областной думы отдала на участке в Одинцовском городском округе.

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Фото © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина приняла участие в голосовании по поправкам к конституции.

Заместитель председателя Мособлдумы считает, что сама жизнь диктует определённые изменения, передаёт пресс-служба Губернатора Подмосковья.

Фото © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Конституционная норма о том, что дети — важнейший приоритет государства, я думаю, это одна из основных норм, которая для нас для всех очень важна. За этим стоят наши будущие дела. Поэтому я сегодня пришла и проголосовала, — пояснила бывшая лыжница.

Участие в голосовании по поправкам ранее приняли добровольцы, получившие вакцину от коронавируса. Для них в филиале госпиталя Бурденко была организована работа выездной комиссии.

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